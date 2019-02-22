شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هنيدى يعرض "3 أيام فى الساحل" ماتينيه وسواريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض النجم محمد هنيدى اليوم الجمعة حفلين "ماتينيه وسواريه" من مسرحيته "3 أيام فى الساحل" يوميًا، بعد الإقبال الجماهيرى الكبير على العرض المسرحى الذى يعود به نجم الكوميديا إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، رافعًا شعار كامل العدد.

ويعد النجم محمد هنيدى هو أول فنان يعرض مسرحيته "ماتينيه وسواريه" بعد مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتى تم عرضها لمدة شهر في بيروت، بسبب النجاح التى حققته عند عرضها فى 16 مايو 1973.

مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى وإخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى ببطولته كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسى.