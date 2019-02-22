

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير قامت بها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت غادة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية جيمبسوت أسود، وفردة حلق واحدة.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها "حكاية مره"، من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية، من إنتاج طارق صيام.

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرازق بـ"جيمبسوت " وفردة "حلق" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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