يعتبر حسام الدين مصطفي من أشهر مخرجي السينما المصرية كما أنه تربع على عرش أفلام الأكشن، ودرس الإخراج على يد أكبر مخرجين هوليود، كما تنوعت أعماله بين الإخراج و التأليف و التصوير.
مولده
من مواليد حي السيدة زينب في بالقاهرة 5 مايو 1926، وكان والده عُمدة لقرية الطوابرة التابعة لمركز المنزلة في عام 1950 تخرج من المعهد العالي للسينما.
عام 1956 تحت المُخرج العالمي "سيسيل ديميل".
رحلته في عالم الإخراج
سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسة الإخراج هناك وكان سعيد الحظ حيث كان مخرجًا منفذ لفيلم الوصايا العشر
أخرج 100 فيلم منذ عام 1956 وحتى عام 1994، بعد وصوله لهذا الكم الهائل من أفلام السينما إلتفت تركيزه إلى الدراما، ولاسيما الأعمال التاريخية.
فصله من النقابة
تولى مهمة التصوير بنفسه في العديد من أعماله،وعقب معاهدة السلام سافر إلى إسرائيل وتحديدا عام 1994، حيث قال بعدها فى أحد اللقاءات الصحفية "أنا جنديا من جنود السلام" الوقعة التى ترتب على أثارها فصلة من
زواجه
تزوج من الفنانة نيللي مطلع السبعينيات ولكن لم تستمر هذه الزيجة أكثر من ثلاث سنوات ثم انفصلا في هدوء، لكن استمرا أصدقاء مقربين بعد الطلاق، بعدها تزوج 3 مرات، ليستقرمع زوجته الأخيرة أم ابنته" جينا".
أعماله
عندما يبكى الرجال، المدبح، الجاسوسة حكمت فهمي، غرام الأفاعي، الباطنية، الرصاصة لا تزال في جيبي، الأخوة الأعداء، الشياطين في إجازة، الشيماء، السمان والخريف، أدهم الشرقاوي، النظارة السوداء، هل أقتل زوجي، غرام الأفاعي، شهد الملكة.
وفاته
وفاته المنيه في منزله بالقاهرة إثر جلطة قلبية في 22 فبراير عام2000م عن عمر يناهز73.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة حسام الدين مصطفي.. رصد كل طبقات المجتمع في أفلامه وفُصل من نقابة السينمائيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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