في الذكرى الـ 81 على ميلاد الفنانة نادية عزت.. تعرف على أبرز المحطات في حياتها

كتبت: شيماء عمار

اشتهرت الفنانة بثينة إبراهيم حجازي الشهيرة بـ"نادية عزت" بأداء دور الأم الصارمة و الحمى القاسية، وكانت دائمًا تلعب الأدوار الثانوية، حيث تنوعت أداءها بين الدراما والكوميديا، وعملت في الإذاعة والمسرح لكن برزت ولمعت أكثر في التلفزيون كما أنها ارتدت الحجاب بعد سنوات من عملها واشترطت على المخرجين الذين تتعامل معهم أن يختاروا لها أدوارًا فنية تراعى طبيعة حجابها.

ولدت في 22 فبراير عام 1938 وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة، وكانت البداية من منطلق فيلم "السايس"، حيث يعتبر أول مشاركة سينمائية لها عام 1950 حيث كان لدور فهيمة الذى لعبته في فيلم معبودة الجماهير عام 1967 علامة بارزة فى مشوارها الفني، حيث أدت دور السيدة الفلاحة التي تدعي أنها زوجة "إبراهيم"، وتريد التفريق بينه وبين حبيبته

سهير، والذى قدمته بجدارة نالت بها إعجاب الجمهور.

وقبل وفاتها بسنوات قليلة قالت إنها نادمة عن قيامها بدور "فهيمة"، وذلك لأن الجمهور لا يتذكر إلا شخصيتها الشريرة في هذا الفيلم.

أعمالها

شاركت فى أكثر من 71 عملًا فنيًّا/ منها "بقايا عذراء، والمجانين في نعيم، والتلميذة والأستاذ، وأهل القمة، وجبروت امرأة، وإنذار بالطاعة، و مسلسل ونيس وأيامه المسلسل الإذاعي قصة حبي ،وعائلة الأستاذ شلش، والمال والبنون".

وفاتها

رحلت عن عالمنا في 21 مايو عام 2011 عن عمر يناهز 73 عامًا