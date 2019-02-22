غادة عبد الرازق في إطلالة صادمة بأحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: عقدت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جلسة تصوير جديدة شاركت الجمهور بلقطات حصرية منها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
ظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة صادمة حيث ارتدت Overall من اللون الأسود في إطلالة غريبة جدًا انقسمت آراء الناشطين إلكترونيًا حولها.
على صعيد آخر، بدأت غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها في مسلسل “حدوتة مرة” المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.
مسلسل “حدوتة مرة” هو من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد في أوّل تجربة لها في الدراما التلفزيونية.
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