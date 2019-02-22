المخرجة تهاني راشد: "٤ نساء من مصر" لا يختلف عن أفلامي بكندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المخرجة المصرية تهاني راشد إنها سعيدة الحظ بعملها في كندا، مؤكدة أنه لا يوجد تغيير جذري بين نوعية أفلامها في مصر والأفلام التي قدمتها في كندا، مشيرة إلى أن مرحلة البحث بالنسبة لها تعد من أهم المراحل في الخروج بفيلم ناجح.

وأضافت "تهاني"، في ندوة فيلمها "4 نساء من مصر" التي أدارها الناقد أندرو محسن، خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، أنها تعاونت في الفيلم مع كريم جمال الدين وقضوا مع الفتيات اللاتي ظهرن فيه ٣ شهور بالشارع حتى يحدث تفاهم بينها وبينهن، واستغرق البحث عن الفيلم وجميع عناصره ما يقرب من ٦ شهور، مؤكدة أن الفيلم لا يختلف عن أفلامها في كندا.





وتابعت: "بدأت البحث عن فيلمي سنة 1995 في مصر وكنت أفكر بأن يكون أبطال الفيلم من عائلة واحدة أفرادها تجمعهم أفكار مختلفة".

واستكملت تهاني حديثها قائلة: "اقترحَت علي صديقتي أن أبحث عن أصدقاء بأفكار مختلفة وأن أبعد عن فكرة العائلة واقتنعت بفكرتها وعملت علي ذلك وأخذت أبحث عن هؤلاء الأصدقاء الذين يحملون أفكارا مختلفة حتى قابلت الفتيات أبطال الفيلم ومن الوهلة الأولى لاحظت الاختلاف في أفكارهن وقررت أن تكون هؤلاء الفتيات أبطال فيلمي".

وأضافت: "ظلت الفتيات يختلفن ويتناقشن في أفكارهن المختلفة خلف الكاميرا ولم يحدث ذلك أثناء التصوير إلى أن استطعت تصوير هذا الخلاف أمام الكاميرا، فهذا ما كنت أريد إظهاره بالفيلم".

واختتمت: "كنت محظوظة بالعمل مع مدير التصوير جاك بلوتوك الذي كان يعمل معي بكندا وجاء معي للعمل بأفلامي بمصر".

وفيلم "4 نساء من مصر" هو فيلم وثائقي كندي مصري إنتاج عام 1997، وتدور أحداثه حول 4 فتيات من مصر لهن وجهات نظر دينية واجتماعية وسياسية متعارضة، وحاز على استحسان كبير وحصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية وثائقية.



