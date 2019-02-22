نجوم الدراما يلحقون بقطار المارثون الرمضاني في اللحظات الأخيرة

منذ شهر مضى بدأت الأستديوهات تستعد وتفتح أضوائها لتصوير الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان حتى يتم الانتهاء من التصوير قبل بداية الموسم الرمضاني، ولكن هناك بعض الفنانين والنجوم قرروا خوض السباق الرمضاني مؤخرا في اللحظات الأخيرة ، على الرغم من تصريحاتهم السابقة بأنهم لن يشاركوا في أعمال درامية في رمضان المقبل، مما وضعهم في حالة من الضغط الشديد لتكثيف ساعات التصوير مع الأستعانة بوحدات تصوير إضافية من أجل اللحاق بالموسم، ومن ضمن هؤلاء :

* نيللي كريم مع "النصابين":أخبار الفنانين

تراجعت الفنانة نيللي كريم، عن قرارها بالغياب عن موسم رمضان المقبل، ووافقت على تقديم عمل جديد يحمل اسم "النصابين"، ويشارك في بطولته الفنان آسر ياسين، وسيكون من إخراج احمد مدحت، كتابة عمرو الدالي، واحمد وائل وإنتاج جمال العدل.

ووعدت نيللي، الجمهور أن المسلسل سيكون من النوع الكوميدي خاصة بعدما أطلت في السابق بعدة مسلسلات فيها ألم وحزن وكتبت على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "المسلسل ما فيش نكد خالص بس ضحك".

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* عمرو يوسف في مسلسل "أكشن":

تعاقد الفنان عمرو يوسف مع المنتج ريمون مقار لبطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج.

من المقرر ان يعقد عمرو يوسف جلسات عمل خلال الفترة المقبلة للاتفاق على التفاصيل النهائية للمسلسل مع المخرج محمد سلامة، حتى يتم بدء تصويره خلال الأيام المقبلة للحاق بشهر رمضان.

وكان الفنان عمرو يوسف قد قرر عدم خوض الدراما الرمضانية هذا العام إلا أنه عاد في قراره في اللحظات الأخيرة، بعدما وجد سيناريو مناسب له، وأعلن يوسف إن العمل يدور في إطار " أكشن" وأحداثه لا تخلو من التشويق والغموض.

* أحمد فهمي يتعاقد على "بروفا":

وبعد أن أعلن أنسحابه من الموسم الرمضاني، تعاقد الفنان أحمد فهمي، على بطولة مسلسل "بروفا"، مع شركة "إيجل فيلمز"، المقرر عرضه في رمضان 2019.

ونشر فهمي صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، معلقًا "الحمد لله تم التعاقد مع شركة إيجل فيلمز على بطولة مسلسل بروفا لرمضان 2019 مع النجمة ماغي بوغصن ومن إخراج المبدعة رشا شربتجي".

ويعد مسلسل "بروفا"، من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة "إيجل فيلم" لمالكها جمال سنان، وتشاركه في البطولة الفنانة اللبنانية، ماغي بو غصن.

* دينا الشربيني ومسلسل "زي الشمس":

بعد أن صرحت أكثر من مرة عدم استقرارها على خوض السباق الرمضاني من عدمه، قررت الفنانة دينا الشربيني المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "زي الشمس"، وتجسد فيه شخصية محامية تبحث عن قاتل شقيقتها، كما تدور أحداث المسلسل بين التشويق والرعب، حيث أن الحبكة الرئيسية مأخوذة عن المسلسل اللإيطالي "sisters".

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد السعدني، تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج محمد مشيش.

* حسن الرداد يواجه "الزوجة 18":

على الرغم من أنه قرر الخروج من السباق الرمضاني لأنشغاله في فيلمه الجديد، قرر الفنان حسن الرداد مؤخرا المشاركة في مسلسل رمضاني جديد يحمل أسم "الزوجة 18".

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجسد الرداد دور صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميز، "مزواج" يدخل في العديد من العلاقات الغرامية وتتعدد زيجاته على طريقة فيلم "الزوجة رقم "13 للنجم الكبير الراحل رشدي أباظة، ومسلسل "عائلة الحاج متولي" للراحل نور الشريف، حتى أن معظمها لا تستمر إلا لساعات معدودة، وأحيانا ينسى أنه تزوج إحداهن، حتى تأتي الزوجة رقم 18 لتقلب حياته رأسا على عقب.

"الزوجة 18"، بطولة سلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود الليثي، إيناس كامل، آية سماحة، كوكي، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكري.

* أمينة خليل في مسلسل "قابيل":

قررت الفنانة أمينة خليل خوض السباق الرمضاني في اللحظات الاخيرة ، بعد استقرارها على مسلسل "قابيل" والعمل من بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه في الدراما، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح شركة “E Producers”.

وعلى الصعيد السينمائي يعرض لأمينة في دور العرض السينمائي فيلم “122”، ويشارك في بطولته طارق لطفي وأحمد داوود، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

يذكر أن أمينة نافست خلال رمضان الماضي عبر مسلسل “ليالي أوجيني” الذي حقق نجاحاً لافتاً، وشاركها البطولة ظافر عابدين وليلى عز العرب وإنجي المقدم ومراد مكرم وانتصار وكارمن بصيبص وإخراج هاني خليفة.

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