خاص| ناهد فريد شوقي: ندمانة على تعاطفي مع مخرجة "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، إنه لا وجود لخلاف على حق المخرجة إيناس سيف الأدبي والمادي عن فيلم "اللعبة الأمريكاني"، لافتة إلى أن نقابة المهن السينمائية أقرت بعدم أحقية إيناس في اعتبارها مؤلف شريك بالعمل.

وردًا على ما قالته إيناس بشأن أن المنتجة ناهد فريد شوقي قامت بزيادة مساحة دور ابنتها الفنانة ناهد السباعي في السيناريو على حساب أبطال باقي العمل، أشارت المنتجة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى امكانية الرجوع لأبطال العمل "الفنان أحمد فهمي، والفنانة شيماء سيف"، لمعرفة الحقيقة.

وأكدت ناهد أنها لم تتقدم بشكوى للنقابة ضد إيناس، ولكن تقدمت بالعقد الذي يوضح بنود التعاقد معها، مضيفة "المخرجة لم تكتف بشكوتها ضدي أمام النقابة، وتبحث عن شهرة والتأثير بشكل سلبي على الفيلم".

وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة ستجعلها تتراجع عن قرارها في إنتاج أفلام تقدم من خلالها مخرجين جدد، موضحة "قدمت في فيلم (من نظرة عين) وفيلم (هيستريا) مخرجين في تجربتهم الأولى، ونالوا جوائز عن عملهم الأول، لكن بعد تجربتي مع إيناس سيف لن أكرر الأمر، كنت قد تعاطفت معها لأنها تخرجت من المعهد منذ 20 عامًا، ولم تتاح لها فرصة تقديم عملها الأول، ولكني في أشد الندم".

وبسؤالها إذا كانت ستستمر في إجراءات مقاضاة المخرجة إيناس سيف كما أعلنت في بيانها، قالت "هي اللي رافعة قضية فلابد من الرد".

إيناس وجهت، أمس الخميس، إنذارًا قضائيًا ضد المنتجة ناهد فريد شوقي ورئيس غرفة صناعة السينما ونقيب المهن السينمائية ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تطالبهم فيه بعدم إصدار أي موافقات أو تراخيص لعرض فيلم "اللعبة الأمريكاني".

"اللعبة الأمريكاني" تأليف مدحت السباعي، بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، وإخراج إيناس سيف.