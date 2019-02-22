الأربعاء.. حورية فرغلي تبدأ تصوير "ياسمينا" للحاق بالعرض الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ الفنانة حورية فرغلي تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "ياسمينا"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري.

يشارك في بطولة "ياسمينا" الفنانة فيفي عبده، الفنان سامح الصريطي، الفنانة ميار الغيطي، والفنان حازم سمير.

من ناحية أخرى، تصوّر حورية غدًا السبت أولى مشاهدها في فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو" في مدينة الشيخ زايد.

"استدعاء ولي أمر عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، إيمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

يُذكر أن إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ ٦٧ برئاسة الأب بطرس دنيال، كرّمت الأسبوع الماضي حورية فرغلي، بعد حصولها على أفضل ممثلة عن فيلمها الأخير "طلق صناعي".