جوائز أوسكار 2019: التفاصيل كاملة من الألف إلى الياء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز والأهم في العالم ومجال السينما تحديدًا، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 الذي سيقام في 24 شباط/فبراير.
أين يمكن مشاهدة الحفل:
الحدث الذي سيبدأ الأحد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت هوليوود، سيُعرض على شاشة قناة ABC، كما يمكن لرواد الإنترنت مشاهدة الحدث على هذا الموقع ABC.go.com.
ويبدأ وصول النجوم والنجمات إلى السجادة الحمراء، الساعة السادسة والنصف بتوقيت هوليوود أيضًا، على أن تنقل أيضًا قناة E! لحظات الوصول إلى السجادة الحمراء ابتداءً من الساعة الخامسة عصرًا، حيث سيكون على النقل المباشر كل من Ryan Seacrest وGiuliana Rancic.
من سيقدّم الحفل:
إنها المرة الأولى منذ عام 1989 التي سيقام فيها حفل الأوسكار من دون مقدم رئيسي للحفل.
اوسكار 2019: لماذا رفض The Rock تقديم حفل هذا العام؟
وكان التقديم قد عُرض في بداية الأمر على الممثل العالمي دوين جونسون Dwayne Johnson المعروف بـ ذا روك The Rock، والذي رفض بسبب انشغاله بتصوير جزء جديد من فيلمه جومانجي Jumanji.
وبعد ذلك أعلنت أكاديمية الفنون السينمائية ، عن المجموعة الأولى لمقدمي جوائز الأوسكار، بعد اتهامات بأنها ضغطت على الممثلين لتفادي التقديم في احتفالات جوائز أخرى التي تقام قبل حفل الأوسكار 2019.
وتضمنت قائمة المقدمين الأولى، كلًّا من أكوافينا Awkwafina نجمة فيلم Crazy Rich Asians، وكونستانس وو Constance Wu ، ومقدمي Golden Globes السابقون تينا فاي Tina Fey وآمي فوهلر Amy Poehler ، وعددًا من الممثلات اللواتي سبق وفزن بالجائزة، مثل: بري لارسون Brie Larson، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، بالإضافة إلى النجم دانيال كريغ Daniel Craig ، وكريس إيفنز Chris Evans ، وووبي غولدبرغ Whoopi Goldberg ، وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez، ومايا رودولف Maya Rudolph، وأماندا ستينبيرغ Amandla Stenberg، وتيسا طومبسون Tessa Thompson.
كم سيستمر حفل الأوسكار:
من المفترض أن يستمر حفل الأوسكار مدة 3 ساعات، إلا أنه من المتوقع أن يمتد إلى أكثر من ذلك.
وفي هذا السياق طلبت إدارة الأكاديمية من النجوم الذين سيعتلون المسرح بعد الفوز، أن تكون كلمتهم عاطفية إنما مختصرة، كما حددت لهم مدة 90 ثانية للقيام من مكانهم والتوجه نحو المسرح لاستلام جائزتهم.
كما اقترحت الإدارة أن تقدم 4 جوائز خلال الاستراحة التي تُعرض خلالها على شاشة ABC إعلانات تجارية، على أن تُعرض في نهاية الحفل بشكل سريع ومعدل، أسماء الفائزين، ولكنّ George Clooney وBrad Pitt أجبرا الإدارة على التراجع عن هذا القرار.
يشار إلى أنّ الحفل سيشهد غناء النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga والممثل برادلي كوبر Bradley Cooper للمرة الأولى على المسرح، بعد فيلمهما "A Star Is Born".
صور: الأوسكار يجمع المرشحين... ونادين لبكي إلى جانب رامي مالك
وهذه قائمة مفصلة بترشيحات حفل الأوسكار لعام 2019:
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:
ألفونسو كوارون، "روما"
سبايك لي، "BlacKkKlansman"
آدم مكاي، "Vice"
بافل بافليكوفسكي، “Cold War
يورجوس لانثيموس، "The Favorite"
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:
ياليتزا أباريسيو، "Roma"
غلين كلوز، "The Wife"
أوليفيا كولمان، "The Favourite"
ليدي جاجا، "A Star Is Born"
ميليسا مكارثي، "؟Can You Ever Forgive Me"
الأوسكار تضيف فئة جديدة على قائمة جوائزها
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:
كريستيان بايل، "Vic "
برادلي كوبر، "A Star Is Born"
ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "
رامي مالك، "Bohemian Rhapsody "
فيجو مورتنسن، "Green Book "
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:
إيمي أدامز، Vice
مارينا دي تافيرا، Roma
ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk
إيما ستون، The Favourite
راشيل وايز، The Favourite
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:
ماهرشالا علي، Green Book
آدم درايفر، BlacKkKlansman
سام إليوت، A Star Is Born
ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me
سام روكويل ، Vice
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
بالتفاصيل : ترشيحات مهرجان جوائز الأوسكار بنسخته التسعين
جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
؟Can You Ever Forgive Me
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:
Border
Mary Queen of Scots
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:
All The Stars من Black Panther
I’ll Fight من RBG
The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns
Shallow من A Star Is Born
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad
of Buster Scruggs
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:
Black Panther
First Man
The Favourite
Mary Poppins Returns
Roma
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:
Free Solo
Hale County This Morning
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence
جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
فيديو: من سيقدّم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019 ؟
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