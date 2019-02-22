تكلفة خيالية لرحلة ميغان ماركل وإقامتها في أول زيارة لنيويورك منذ زواجها– صور

مع الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لاستقبال دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، لمولودها الأول من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، تلقت الممثلة الأميركية السابقة مجموعة من الهدايا القيمة خلال زيارتها لمدينة نيويورك، التي قٌدرت تكاليفها بنحو نصف مليون دولار.

ووفقاً للعربية نت ، فقد ذكرت مجلة “هاربرز بازار”، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن ميغان ماركل (37 عاما) وصلت إلى مدينة نيويورك لحضور حفل خاص سيقام لمولودها المنتظر.

وهذه أول مرة تعود فيها الممثلة الأميركية السابقة للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري، في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي.

وخلال زيارتها لنيويورك، تلقت دوقة ساسيكس من أصدقائها قائمة من الهدايا الفخمة، في حين كانت تكاليف الزيارة تقدر بقيمة 430 ألف دولار (330 ألف إسترليني)، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن دوقة ساسيكس استأجرت طائرة خاصة لنقلها إلى لندن، الأربعاء، بقيمة 250 ألف دولار (191.600 إسترليني)، كما تم دفع 150 ألف دولار (115 ألف إسترليني) للجناح الذي أقامت فيه في الفندق.

وأضافت الصحيفة أن سيارة فان شوهدت وهي محملة بمجموعة من هدايا ماركل خارج فندق إيست سايد، قبل وقت قصير من توجه دوقة ساسيكس إلى المطار للعودة إلى لندن.