في ذكرى ميلاد خالد زكي..رفض الترشح لرئاسة الجمهورية وخلت أعماله من الابتذال

كتبت- شيماء عمار

يعتبر الفنان خالد زكي من الفنانين القلائل نادرى الظهور في الإعلام، حيث تميزت أدواره بالبعد عن الابتذال و الإسفاف وساعدته ملامح وجه الجادة على أداء أدوار رجل المخابرات ورجل الأعمال باحترافية عالية.

الفنان خالد زكي من مواليد 22 فبرايرعام 1950 بمحافظة القاهرة، تخرج من قسم التمثيل و الإخراج بمعهد الفنون المسرحية اسمه بالكامل خالد عباس زكي، يبلغ من العمر 67 عامًا.

قام بممارسة رياضات عديدة منها التنس والسباحة وكرة الطائرة، كما لعب أيضًا رياضة الجمباز وحصل على جوائز رياضية عدة، لكن في النهاية أختار التمثيل لأنه لم يستطيع الجمع

بين الفن و الرياضة

ظهر لأول مرة على الشاشة من خلال تجسيده لدور صغير في فيلم "مدرسة المراهقين" أمام النجمين فؤاد المهندس وشويكار، ثم انطلق بعدها وشارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، يعتبر أول ممثل مصري يقوم بتجسيد دور رئيس الجمهورية بشكل صريح، في فيلم طباخ الريس بطولة طلعت زكريا وداليا مصطفى.

عندما تم عرض دور الرئيس في فيلم طباخ الريس عليه اشترط ألا يتم وضع صورته مع أبطال الفيلم على

الأفيش الدعائي، حتى لا يعتقد الجمهور أنه يقوم بتجسيد شخصية الرئيس حسني مبارك وهو في واقع الأمر يجسد شخصية رئيس فقط وليس حسني مبارك بعينه، مشدداً أنه لم يسعَ خلال دوره في الفيلم إلى تجسيد شخصية حسني مبارك على الإطلاق.

وفي عام 2012 ظهرت العديد من الدعوات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بترشيح خالد زكي لمنصب رئيس الجمهورية، الأمر الذى أثار ضحكه، لاسيما وأنه غير مهتم بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وما يتردد عليها، جاء ذلك بعد مشاركته في فيلم "طباخ الرئيس".

أعماله

منها أنا شهيرة وأنا الخائن، ومسلسل القيصر، وصاحب السعادة، والشهد والدموع، ورياح الغدر، ومن أطلق الرصاص علي هند علام، و أحلام عادية، و فتح عينيك، وملاكي إسكندرية، والسفارة في العمارة، ومشوار امرأة.