محمد نبيل ينتهي من مونتاج «يوم العرض»

فيلم يوم العرض

كتبت_إسراء البيهوني

أنهى المونتير محمد نبيل تجميع ومونتاج مشاهد أحدث أفلامه بعنوان "يوم العرض".

الفيلم بطولة إيهاب فهمي، أحمد صيام، حسام الجندي، ندى بهجت، كلوديا حنا، محمد عبدالجواد، محمد السعدني، استايلست إيمي إيهاب، مساعدة مخرج سندس قلص، مهندس ديكور وائل عبدالله

، مهندس صوت أسامة العليمي، مونتاج محمد نبيل، مدير تصوير أحمد رامي، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج السينمائي – عمرو طنطاوي – ، تأليف إيهاب ناصر، ومن إخراج بيبرس الشهاوي.

أعلن محمد نبيل أن يوم العرض ينتمي إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، والذي يتسم بكثرة الأحداث، والذي يتطلب نوعية خاصة من المونتاج والتلوين، ليشعر المشاهدين بالإثارة داخل دور العرض السينمائي.

وأضاف نبيل أنه حاليًّا يضع اللمسات الأخيرة على الفيلم ليتم تسليمه لشركة التوزيع، والتي من المقرر أن تعلن موعد عرضه التجاري.