غدًا.. حورية فرغلي تبدأ تصوير استدعاء "ولي أمر عمرو" بالشيخ زايد

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تستعد النجمة حورية فرغلي، لتصوير أولي مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "استدعاء ولي أمر عمرو" غدًا بمدينة الشيخ زايد.
"استدعاء ولي أمر عمرو" بطولة "حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، ميكساب، إيمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري"، وتدور أحداث الفيلم في إطارٍ كوميدي.
من ناحية أخرى تنافس حورية فرغلي في موسم دراما رمضان 2019
وكرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ ٦٧ برئاسة الأب بطرس دنيال الأسبوع الماضي، "حورية" كأفضل ممثلة عن فيلمها الأخير "طلق صناعي".
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