غدًا.. حورية فرغلي تبدأ تصوير استدعاء "ولي أمر عمرو" بالشيخ زايد

النجمة حورية فرغلي

كتبت_إسراء البيهوني

تستعد النجمة حورية فرغلي، لتصوير أولي مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "استدعاء ولي أمر عمرو" غدًا بمدينة الشيخ زايد.

"استدعاء ولي أمر عمرو" بطولة "حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي

كساب، إيمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري"، وتدور أحداث الفيلم في إطارٍ كوميدي.

من ناحية أخرى تنافس حورية فرغلي في موسم دراما رمضان 2019

بمسلسلها الجديد "ياسمينا" الذي تبدأ تصوير أولى مشاهدها به يوم الأربعاء المقبل، ويشاركها في المسلسل كل من فيفي عبده وسامح الصريطي وميار الغيطي وحازم سمير.

وكرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ ٦٧ برئاسة الأب بطرس دنيال الأسبوع الماضي، "حورية" كأفضل ممثلة عن فيلمها الأخير "طلق صناعي".