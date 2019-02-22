إيرادات الخميس.. "Alita" الأول و"Glass" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 21 فبراير، إيراد قُدر بـ 218 ألفًا و322 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 96 ألفًا و139 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم " What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 76 ألفًا و878 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم " The Mule" بطولة Bradley Cooper، والذي حقق 73 ألفًا و923 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 53 ألفًا و430 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 52 ألفًا و345 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 47 ألفًا و411 جنيهًا.

وذهب المركز الثامن لفيلم "The Upside" بعد تحقيقه 46 ألفًا و196 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " The Lego Movie 2"، والذي حقق 43 ألفًا و910 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "how to train your dragon" ووصلت إيراداته لـ36 ألفًا و572 جنيهًا.