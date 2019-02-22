الليلة.. محمود التهامي ينير ساقية الصاوي بأجمل الأناشيد الدينية

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المنشد محمود التهاميكتبت - إيمان العوضي :
تستضيف ساقية المنعم الصاوي، المنشد محمود التهامي، مساء اليوم، لإحياء حفل إنشاد ديني على خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم محمود التهامي بصوته الرائعخلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأناشيد والقصائد الدينية التي يحبها جمهوره، ومنها "يناديني، سلو الحب عني، يا ملهمي، علامة أهل الحب، لولا الهوي،
جدير بالذكر أن المنشد محمود التهامي هو مؤسس مدرسة الإنشاد الديني والتي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن، وقدم العديد من الحفلات العربية والغربية التي حظت بحضور جماهيري كبير، قدم فيها بصوته المتميز أجمل قصائد المديح النبوي والإنشاد الديني.
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