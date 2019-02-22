الليلة.. حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

كتبت - إيمان العوضي :

يستعد نجوم فريق بلاك تيما لإحياء أولى حفلاتهم الغنائية لهذا العام بساقية الصاوي، على خشبة مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يقدم بلاك

تيما خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيهم التي يحبها جمهورهم من الشباب وتشعلهم حماسًا، منها "بحار، المفاتيح، يالا، أخبار أهرام جمهوريه، هوب، إنسان، وينك،ست الحسن، برنس الليالي".يذكر أن فريق "بلاك تيما" انتهوا من تسجيل أغنيات ألبومهم الجديد، بعد غياب 3 سنوات عن آخر ألبوم لهم "غاوى بنى آدمين"، ويضم الألبوم خمس أغنيات متنوعة تهدف إلي إعادة إحياء مجموعة من أشهر أعمال التراث النوبي بطريقة عصرية مختلفة.