الارشيف / فن ومشاهير

بالصور.. مدحت صالح يشعل حفل خريجي تجارة عين شمس بمسرح المنارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بالصور.. مدحت صالح يشعل حفل خريجي تجارة عين شمس بمسرح المنارة
كتبت - إيمان محمد

أحيا المطرب مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمركز المنارة في التجمع الخامس، مساء أمس، الخميس، وذلك ضمن احتفالية كلية تجارة جامعة

عين شمس بخريجي دفعة 2018.

وكان قدم "صالح" لجمهوره مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

ويتفاعل معها الجمهور ومنها "بنتي، المليونيرات، كوكب تاني و.. ".

ويذكر أنه يذاع حاليًا للمطرب مدحت صالح مسلسل "أبو العروسة2" بطولة سوسن بدر، سيد رجب، محمد مهران، محمد عادل.  

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدحت صالح يشعل حفل خريجي تجارة عين شمس بمسرح المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى