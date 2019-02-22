بالصور.. مدحت صالح يشعل حفل خريجي تجارة عين شمس بمسرح المنارة

كتبت - إيمان محمد

أحيا المطرب مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمركز المنارة في التجمع الخامس، مساء أمس، الخميس، وذلك ضمن احتفالية كلية تجارة جامعة

عين شمس بخريجي دفعة 2018.

وكان قدم "صالح" لجمهوره مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور ومنها "بنتي، المليونيرات، كوكب تاني و.. ".

ويذكر أنه يذاع حاليًا للمطرب مدحت صالح مسلسل "أبو العروسة2" بطولة سوسن بدر، سيد رجب، محمد مهران، محمد عادل.

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