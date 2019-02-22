بالصور.. مدحت صالح يشعل حفل خريجي تجارة عين شمس بمسرح المنارة

أحيا المطرب مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمركز المنارة في التجمع الخامس، مساء أمس، الخميس، وذلك ضمن احتفالية كلية تجارة جامعةعين شمس بخريجي دفعة 2018.
وكان قدم "صالح" لجمهوره مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها
ويذكر أنه يذاع حاليًا للمطرب مدحت صالح مسلسل "أبو العروسة2" بطولة سوسن بدر، سيد رجب، محمد مهران، محمد عادل.
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