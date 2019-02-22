بالفيديو.. نسرين طافش بالحجاب لأول مرة

كتبت - إيمان العوضي :

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بمقطع فيديو ظهرت به مرتدية الحجاب من قلب أحد المساجد الشهيرة بدمشق، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نسرين علي الفيديو قائلة:

"جمعة مباركة .. محبة وسلام من جامع الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي بدمشق .. على بساطة المكان الا انه فيه نور وسكينة..مقامات العشق".



يذكر أن نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنية "يا عاشقه" باللهجة الخليجية احتفالًا بعيد الحب، من كلمات كريستال، ألحان جوزيف جحا، توزيع وماستر حسام كامل.