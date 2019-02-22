شكرا لقرائتكم خبر عن دوجراى سكوت ينضم إلى فريق عمل مسلسل Batwoman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل دوجراي سكوت إلى عالم DC من خلال المسلسل التلفزيوني Batwoman، في موسمه الأول، الذى لم تحدد الشركة موعد عرضه بعد.

وأسند لـ "سكوت" دور والد " Batwoman " الذى يتولى قيادة شركة The Crows للأمن الخاص في جوثام، وقد جعل مهمته الأولى والأهم فى حماية مدينته بشكل أفضل.

وتدور دراما النجوم الخارقين حول المقاتلة المتجولة المثقفة التي تعود من جديد لإخماد الحالة الإجرامية للمدينة الفاشلة، وتؤدى دور " Batwoman " الممثلة "روبي روز"، بالإضافة إلى ذلك، انضم المخرج ماركوس سيجا للمشروع، ليحل محل ديفيد نوتير الذي لا يزال منتجًا للعمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".