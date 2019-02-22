ناهد فريد شوقي تقاضي مخرجة فيلمها "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، على توجيه الشكر إلى نقابة المهن السينمائية، واللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لدراسة أزمة فيلمها الجديد "اللعبة الأمريكاني"، وذلك بعد تقديم مخرجته إيناس سيف شكوى تتهمها فيها بتغيير نهاية الفيلم الموجودة في السيناريو المُعتمد، وإسناد مهمة المونتاج لمخرج آخر دون وجه حق.

وأصدرت ناهد بيانًا صحفيًا جاء فيه "نقابة المهن السينمائية أثبتت عدم صحة ما أدعته المخرجة الناشئة إيناس سيف، التي لم يُسبق لها إخراج فيلم سينمائي روائي طويل على الرغم من تخرجها منذ أكثر من 20 عامًا، وذلك بعد إدعاءها أنها مؤلف فيلم (اللعبة الأمريكاني)، وإثبات اللجنة في تقاريرها أن المؤلف الأصلي للفيلم المرحوم مدحت السباعي، وعدم أحقية المخرجة المذكورة في اعتبارها مؤلف شريك في العمل، وحفظ كافة الحقوق المادية والأدبية للمنتجة ناهد فريد شوقي باعتبارها صاحبة الحق في الاستغلال الكامل للعمل للتصرف فيه كيفما شاءت ولا صلة للمخرجة به".

وتابعت ناهد في بيانها "فضلًا عن إيراد تقارير اللجنة أن ما قامت به المخرجة المذكورة يُعد معالجة سيئة للسيناريو الأصلي للمرحوم مدحت السباعي. وتهيب المنتجة ناهد فريد شوقي بالنقابة حث أعضاءها حديثي العهد بالمهن السينمائية أمثال المخرجة الناشئة بمراعاة أصول المهنة والالتزام ببنود العقود وعدم الإضرار بالمنتجين".

واختتمت ناهد البيان بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها المادية والأدبية لدى المخرجة عن الأضرار التي أصابتها من جراء إخلالها بحقوقها، متابعة "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب المستشار القانوني المحامي حسين هلال ضد المخرجة".

وكانت إيناس وجهت، أمس الخميس، إنذارًا قضائيًا ضد المنتجة ناهد فريد شوقي ورئيس غرفة صناعة السينما ونقيب المهن السينمائية ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تطالبهم فيه بعدم إصدار أي موافقات أو تراخيص لعرض فيلم "اللعبة الأمريكاني"، احترامًا لحقوقها المادية والأدبية.

"اللعبة الأمريكاني" تأليف مدحت السباعي، بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، وإخراج إيناس سيف.