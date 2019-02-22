حسن الرداد يواصل تصوير "الزوجة 18" ليخوض به السباق الرمضاني

كتبت - إيمان محمد يواصل الفنان حسن الرداد، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الزوجة 18"، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل. الرمضاني المقبل. ويذكر أن "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود البزاوي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، ناهد السباعي، ومن تأليف خالد أبو بكر، إخراج مصطفى فكري، إنتاج ممدوح شاهين.

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