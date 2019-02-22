شاهد… نسرين طافش بالحجاب في مقام “ابن عربي”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 12:52 مساءً -

نشرت النجمة السورية نسرين طافش مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بالحجاب أثناء زياتها لمقام “محي الدين ابن عربي” في دمشق وذلك عبر حسابها على انستغرام. وقالت نسرين في الفيديو: “جينا على مقام محي الدين ابن عربي انا وحبيبة قلبي لولو”. واضافت نسرين: “بتحسوا بالسكينة بتحسوا فايتين على مكان فيه راحة نفسية عجيبة والناس كلها عم تصلي وتدعي وتبتهل”.

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