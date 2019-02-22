وفاة بيتر تورك عازف الباص في فرقة "ذي مونكيز" عن 77 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرقة البوب الأمريكية الرباعية "ذي مونكيز"، الخميس، وفاة بيتر تورك عازف الباص في الفرقة عن عمر يناهز 77 عاماً.

ولم توضح الفرقة أسباب الوفاة، إلا أن تورك كان يعاني منذ عام 2009 من سرطان في الغدد اللعابية.

وقالت الفرقة على صفحتها بـ"فيسبوك": "كانت موهبته وسحره وحسه الفكاهي كبيرة جداً، وكان له شرف إدخال السعادة والموسيقى إلى قلوب أجيال عدة".

وُلد بيتر تورك في واشنطن عام 1942، وقد استعان به عام 1965 منتجان أرادا إنجاز مسلسل تلفزيوني حول فرقة وهمية اسمها "ذي مونكيز" مستفيدين من نجاح فرقة "بيتلز" الهائل.

وعُرف المسلسل عبر محطة "إن بي سي" النجاح، فضلاً عن الأغاني التي تخللته، ونال المسلسل جائزتي إيمي، لكنه توقف بعد موسمين.

وفي غضون عام تربعت الفرقة 3 مرات على رأس تصنيف مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة بفضل أغنية "آي إم إيه بيليفر" خصوصاً التي حققت نجاحاً عالمياً.

وكان بيتر تورك أول من غادر الفرقة عام 1969 قبل سنتين على نهايتها الرسمية، والتأمت الفرقة مجدداً في عام 1986 وأحيت بعد ذلك حفلات عدة.

وكان بيتر تورك يعزف على عدة آلات موسيقة منها البيانو والبانجو.