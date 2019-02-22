حورية فرغلي تدخل "استدعاء ولي عمرو"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تبدأ الفنانة حورية فرغلي بتصوير أحدث أفلامها السينمائية "استدعاء ولي عمرو" يوم غد السبت بمشاركة الفنان محمد عز ومجموعة من الفنانين منهم ايمان السيد والطفل فارس الذي يجسد دور الطالب عمرو.

وهي تعود من خلال الفيلم الجديد للسينما بعدما حقق آخر أفلامها "طلق صناعي" ايرادات كبيرة على شباك التذاكر عند طرحه في بداية العام الماضي. كما نالت عنه عدة جوائز كان آخرها "أفضل ممثلة" بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

يشار إلى أن تصوير الفيلم الجديد سينطلق داخل إحدى المدارس الخاصة تحت إدارة المخرج أحمد البدري. وتدور أحداثه حول فتاة فقدت حبيبها وتحاول استعادته. علماً أنه ينتمي لنوعية الأعمال الإجتماعية الكوميدية من كتابة السيناريست محمد سمير مبروك، فيما لم يتحدد بعد موعد طرحه بالصالات.