أنغام تضع دبلة الزواج في حفل فبراير الكويت

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ظهرت الفنانة أنغام وهي تضع دبلة الزواج في أول حفل تقوم باحيائه بعد انتشار اخبار زواجها من الموزع الموسيقي احمد إبراهيم سراً مؤخراً.



وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة بالإضافة إلى 4 أغنيات من ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذي صدر قبل يومٍ واحد من موعده. لكنها لم تعلِّق خلال حديثها مع الجمهور الحاضر على مسألة زواجها. علماً بأن "ابراهيم" كتب لها تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام" قبل ساعات يبارك لها على إصدار ألبومها الذي تعاونت معه فيه بست أغنيات جديدة، فردت عليه شاكرة، وكتبت: "مبروك علينا يا حبيبي"