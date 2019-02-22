شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على يضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المخرج السينمائى مجدى أحمد على مع المخرج أسامه البهنسى، رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة، لوضع اللمسات الأخيرة لفعاليات حفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للسينما الآسيوية، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تنفذ إدارة البروموهات بقطاع النيل للقنوات المتخصصة، تحت إشراف نجلاء بهزاد، كليبات المكرمين التى سيتم عرضها ضمن الفقرات الفنية لحفل الافتتاح، الذى يقوم بإخراجه مسرحيا حسام الدين صلاح.

كما تنقل قناة نايل سينما بثا مباشرا لحفلى الافتتاح والختام وتقديم رسائل يومية من مدينة شرم الشيخ.