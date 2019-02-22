محمد رمضان يقابل "خُط الصعيد" في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد رمضان عن اسم الفيلم الذي من المقرر أن يقدمه العام المُقبل 2020، بعد تعاقده مع المنتج صبحي سنّان.

ونشر رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بالمنتجين صبحي سنّان ورائد سنّان، مع الكاتب والمخرج خالد دياب، معلقًا "إمبارح وقع المنتج صبحي سنان ورائد سنان مع (آل دياب) بعد الاستقرار على المعالجة السينمائية، قبل أن يبدأوا الأشقاء العباقرة محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب في كتابة فيلم (خُط الصعيد) إخراج محمد دياب.. ثقة في الله نجاح".

جدير بالذكر أن محمد رمضان منشغل حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة حلا شيحة، نسرين أمين، ماجد المصري، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.