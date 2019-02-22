هيدي كرم تثور ضد تعدد الزوجات في "الزوجة 18"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تخوض الفنانة هيدي كرم السباق الرمضاني المُقبل، بالمشاركة في مسلسلين، هما الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، والمسلسل الكوميدي "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.

وتجسد هيدي في "الزوجة 18" دور "هايدي" وهي إحدى زوجات "الرداد" الأوائل، التي تثور على فكرة تعدد الزوجات وتبدأ في تحويل ثورتها لأفعال.

جدير بالذكر أن هيدي شاركت في مسلسل "طلعت روحي" المعروض حاليًا على قناة CBC، وظهرت كضيف شرف من خلال شخصية "سيزا الكاشف"، التي تُتهم في قضية قتل وتساعدها المحامية "عليا" التي تلعب دورها الفنانة إنجي وجدان في الحصول على البراءة