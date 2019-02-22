شاهد.. أحمد زاهر عن تعرضه لحادث سير: الحمد لله

الفنان أحمد زاهر كتبت - إيمان محمد أعلن الفنان أحمد زاهر، تعرضه لحادث سير أدى إلى تحطم الجزء الأمامي لسيارته بشكل كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشر "زاهر" صورة لسيارته بعد الحادثة، وعلق عليها قائلًا :" الحمد لله حتى يبلغ منتهاه الحمد لله قدر الله وما شاء فعل". يذكر أن الفنان أحمد زاهر يواصل حاليًا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "زنزانة 7" إخراج إبرام نشأت، تأليف حسام موسى.

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