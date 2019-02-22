مواطن يعثر على حقيبة مليئة بالمجوهرات بمطار الأحساء.. وهذا ما فعله بها

كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

أعاد مواطن يعمل سائق سيارة أجرة بالأحساء، حقيبة مليئة بالمجوهرات إلى صاحبها، بعد أن عثر عليها ملقاة على الأرض في موقف سيارات الأجرة بمطار الأحساء الدولي.



وانتبه المواطن ويدعى “راشد عبدالله السبيعي” لوجود الحقيبة على الأرض بالقرب من مسار سيارت الأجرة ، وقام بتسليمها لإدارة المطار، ووفقاً لصحيفة “الأحساء اليوم” فإن إدارة المطار تمكنت بدروها من التواصل مع صاحب الحقيبة وأبلغته بالعثور عليها، حيث عبر عن شكره للسائق على أمانته.من جهتها، كرّمت إدارة مطار الأحساء المواطن على إعادته للحقيبة بما تحتويه من مجوهرات ثمينة، حيث منحه مدير المطار عايد الهاجري شهادة تقديريه نظير أمانته.