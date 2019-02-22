بأوامر من والدته.. رجل يقتل زوجته بمساعدة عشيقته

كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

خوفا من افتضاح امره عقب خيانته وبأوامر من والدته، قرر عامل أن يتخلص من زوجته بأبشع الطرق وبمساعدة عشيقته داخل مسكنه في منطقة عين شمس

اكتشفت واقعة الحادث الأليم عقب تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى، من ظهور رائحة كريهة داخل شقة بالمنطقة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الشقة وبكسر بابها تم العثور على جثة المجنى عليها “آية. ر” الزوجة ضحية خيانته زوجها ملفوفة فى سجادة وأكياس بلاستيك.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة “زينب. م” حماة المجنى عليها وابنها “أيمن. ا” زوج المجنى عليها وعشيقته “نهى. م” ، حيث تبين أن المتهمة والدة زوج المجنى عليها دائمة التعدى بالضرب عليها وتعذيبها فى شقتها.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها الذى كان يقيم علاقة جنسية معها داخل شقتها، وعندما حاولت مواجهته اعتدى عليها بالضرب فقرر التخلص من زوجته بمساعدة عشيقته ووالدته التى كانت ترغب زواج أبنها من جارتهم ، وعقب قتلها طعنا بالسكين وضعوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك وتركوا الشقة حتى تم القبض عليهم.