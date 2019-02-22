أمير كرارة يستأنف تصوير “كلبش” استعدادًا لسباق رمضان

متابعة بتجــــــــــــــرد: استأنف الفنان المصري أمير كرارة تصوير الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” منذ أيام، وذلك استعدادًا لعرض العمل في سباق دراما رمضان الماضي.

وكان أمير كرارة قد انتهى من تصوير بعض مشاهد العمل في لبنان حيث تواجد منذ فترة برفقة المخرج بيتر ميمي وفريق العمل.

ويضم مسلسل “كلبش 3” نجوم جدد من بينهم أحمد عبد العزيز، أحمد العوضي وهشام سليم، إلى جانب أبطال الجزئين الأوّل والثاني، أمير كرارة، روجينا وبسنت شوقي وعمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

ويشهد الجزء الثالث تطورًا جديدًا في الأحداث حول شخصية ضابط الشرطة سليم الانصارى وما يتعرض له من صعوبات في عمله.