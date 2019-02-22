نبيل شعيل يهدي الكويت أغنية جديدة: “كويتنا” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنية وطنية جديدة بعنوان “كويتنا” إهداءً منه للشعب الكويتي وقيادة الكويت وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية التي يحتفل بها البلد. الأغنية من كلمات وألحان علي النجار وتوزيع احمد القلاق وقد أطلق نبيل شعيل الكليب الخاص بها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وفي تعليقه على العمل كتب شعيل: “كويتنا.. إهداء من مجموعة حمود الروضان للكويت وقيادتها وشعبها”. الجدير ذكره أن نبيل شعيل طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان “فرق السما” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. ويتضمن ألبوم “نبيل شعيل 2019” ست أغنيات وهي، “فرق السما”، “مو قليل”، “المحبة”، “يسألونك”، “الله عليك” و”لجام”.

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