تعرف إلى إيرادات فيلم SPIDER-MAN

متابعة بتجـــــــــــــرد: حقق فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE إيرادات تخطت الـ 350 مليون دولار منذ طرحه في الصالات السينمائية يوم 14 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE يشارك في بطولته، كل من هيلي ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين وبريان تيري هنري.
أحداث الفيلم تدور حول مايلز موراليس الذي يجد نفسه في عالم غير عالمه، ومكان آخر في الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر يتحوّل إلى رجل سبايدر مان.
الفيلم من إخراج بيتر رمزي ورودني روثمان الذي شارك في التأليف أيضًا إلى جانب فيل لورد.
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