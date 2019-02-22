بيونسيه وزوجها جاي زي يدعمان ميجان ماركل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: أعربت النجمة العالمية بيونسيه وزوجها مغني الراب الأمريكي جاي زي عن دعمهما لدوقة ساكس ميجان ماركل خلال تسلمهما جائزة أفضل مجموعة من حفل Brit Awards 2019.

وظهرت بيونسيه مع زوجها وهما يحملان الجائزة وفي خلفية الصورة، لوحة لـ ميجان ترتدي فيها تاجًا ملكيًا، وهو نفس المشهد الذي ظهرا فيه في كليبهما الأخير وكانت في الخلفية حينها لوحة موناليزا الشهيرة.

وفي الفيديو الذي نشرته الصفحة الخاصة بـ Brit Awards عبر موقع “تويتر”، أعرب النجمان العالميان عن إعجابهما الشديد بـ ميجان ماركل وشخصيتها.

وتأتي هذه المبادرة من بيونسيه وجاي زي بالتزامن مع حملات الهجوم الشرسة التي تواجهها ميجان ماركل من قبل سائل إعلام عدّة وذلك تحديدًا منذ زواجها من الأمير هاري.