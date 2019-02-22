فهرية أفجين تقتحم قائمة الأجمل عالميًا وتشغل الصحافة التركية

متابعة بتجــــــــــــرد: شغلت النجمة التركية فهرية أفجين وسائل الإعلام في تركيا، بعد أن قامت مجلة عربية شهيرة بترشيحها للفوز بلقب أجمل إمرأة في العالم.

واحتلّت فهرية أفجين المرتبة التاسعة في القائمة التي ضمت أجمل نجمات هوليوود والوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن فهرية أفجين متزوجة من النجم التركي بوراك أوزجيفيت منذ أكثر من عام وتعد علاقتهما من أنجح العلاقات العاطفية في تركيا.

وشاركت فهرية أفجين في بطولة مسلسلات عدّة ومن بينها مسلسلي “حتى الممات” و”الأوراق المتساقطة”.