الظهور الأوّل لـ كلوي كارداشيان بعد انفصالها عن تريستان طومسون

متابعة بتجــــــــــــــرد: في أوّل ظهور لها بعد انفصالها عن حبيبها السابق لاعب كرة السلة تريستان طومسون، أطلّت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان، بوجه عابس يسيطر عليه الحزن.

ولم تستطع كلوي إخفاء حزنها أمام عدسات المصورين خلال مشاركتها في إحدى المناسبات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك رغم ظهورها بكامل أناقتها في إطلالة كاجوال مميّزة جدًا.

وكشف مصدر مقرّب من عائلة كارداشيان، أن علاقة كلوي وطومسون أصبحت معقدة بعد أن اكتشفت خيانته لها مع عارضة الأزياء جوردن وود وهي صديقة شقيقتها الصغرى كايلي جينر.

من جانبها، أكدت كايلي أنها تشعر بالحزن الشديد، ولا تعلم كيف تتعامل مع صديقتها الخائنة التي أقامت علاقة مع حبيب شقيقتها، لافتة إلى أنها تشعر بصدمة كبيرة حول كل ما حدث.

يذكر أن موقع TMZ الأمريكي نشر فيديو مسرب يظهر فيه طومسون وهو يخون كلوي أثناء فترة حملها في ابنتها ترو مع سيدتين، ولكنها سامحته على تلك الواقعة.