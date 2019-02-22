فاطمة الصفي تكشفُ حقيقة صورتها مع ابنتها لأوّل مرّة.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة الكويتية، فاطمة الصفي، لأوّل مرّة، حقيقة الأخبار، والصّور، التي تمّ نشرها لها، بعدد من المواقع، والصفحات، بصحبة فتاة، قيل إنّها ابنتها، مؤكّدة، أنّها لم تنجبْ إطلاقًا من طليقها أيّ أبناء.

وقالت الصفي، في فيديو عبر حسابها في سناب شات، إنّها صحيح لم ترزق بأطفال، ولكنّها تحب أبناء أشقائها، وتشعر أنّهم أولادها، إلى جانب حبّها لكلّ المعجبين بها، الذين يتابعونها منذ الصِّغر، وصاروا شبابًا الآن.

وشدّدتْ الصفي، أنّها كويتية الأصل والنشأة، وأنّ والدها، ووالدتها كويتيّان، ولا تحمل أيّ جنسيات أخرى، كما يظنّ البعض.

وأوضحتْ الممثلة الكويتية، أنّها لم تتزوج مجددًا حتى الآن، رغم انفصالها منذ فترة طويلة، لأنّ الأمر كلّه نصيب، ولم يكتبْ لها الله أنْ تقابل شريك حياتها مجددًا.

ولفتتْ فاطمة الصفي، إلى أنّها تعيش وحدها، وليس بمنزل والدها، لأنّها تعودت منذ فترة طويلة، وبعد انفصالها خاصّة، أنْ تتحمّل مسؤولية نفسها، إلى جانب أنّ ظروف العمل، والتصوير تفرض عليها التأخر أحيانًا، وهي لن ترضى أنْ تعود متأخرة لمنزل والدها.

وكانت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، قد قالت في لقاء تلفزيونيّ، إنّ السّبب وراء عدم زواجها حتى الآن، رغم بلوغها 36 سنة، أنّ والديها يحبّان جلوسها معهما، ولا يتمنّيان زواجها، على عكس باقي الآباء والأمّهات.