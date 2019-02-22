أزياء أماندا واكيلي لخريف 2019.. الأناقة الروسيّة في القرن الـ19!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضتْ المصمّمة الشّابّة، أماندا واكيلي، مجموعتها الجديدة، لموسم خريف 2019 ضمن أسبوع الموضة اللندنيّ في متجرها في لندن، وعملتْ على مجموعة متنوّعة من الموضوعات الجذّابة، بما في ذلك نبلاء روسيا، في القرن التاسع عشر، والاستدامة.
وعكستْ قطع الأزياء المسائية الفاخرة الأناقة الروسية القيصرية، وشملتْ المجموعة فساتين السّهرة بتطريزات على شكل سلاسل، وفستان من التول، مغطى بالذهب، وفستان الجاكارد المعدنيّ، بأكمام البالون، وحزام خصر بنمط الجودو.
كما أطلقتْ واكيلي خدمة التخصيص في متجر علامتها في شارع Albemarle Street، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من الشرائط الملوّنة، والبقع، وغيرها، لتزيين القطع الأساسية، مثل البنطلونات، بقصّة السّاق الواسعة، السترات الرسمية، وقطع الحياكة.
كما تتيح الخدمة للعملاء تخصيص قطع لم تصممها واكيلي، وفي حديثها عن الخدمة قالت، المصمّمة: "نريد أنْ نزيد من عمر الأزياء لتبقى لفترة طويلة في خزانة الملابس، كما نريد أنْ يحبّ الناس الأزياء، التي يملكونها بالفعل".
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