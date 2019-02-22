فيلم "البرج" يفتتح الدورة الـ12 لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة دورته الـ12، الخميس، بعرض فيلم "البرج" للمخرج النرويجي ماتس جرورد.



والفيلم إنتاج مشترك بين النرويج والسويد وفرنسا، ومدة عرضه 74 دقيقة، وسبقت مشاركته في مهرجانات عربية ودولية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.



يتناول الفيلم قصة الطفلة وردة التي تعيش في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وترتبط جداً بجدها الذي يوشك على مغادرة الحياة، لكنه يحرص على تسليمها مفتاح منزله الذي تركه قسراً، وهو طفل مع أسرته عام 1948، فتبدأ وردة في التعرف على تاريخ عائلتها، ومعها تاريخ الشعب الفلسطيني عبر 3 أجيال من اللاجئين.

ويشارك في الدورة الـ12 لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، نحو 135 عملاً من 20 دولة.

كما يشمل البرنامج الممتد حتى الأول من مارس/آذار ورش عمل متخصصة يقدمها الكاتب والمخرج والمنتج الكيني كوامي نيونجو.

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وتقام عروض وأنشطة الملتقى في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا وسينما الهناجر، ومركز طلعت حرب الثقافي بوسط القاهرة، إضافة إلى قصور الثقافة بمعظم محافظات مصر.

وقالت رشيدة عبدالرؤوف الشافعي، رئيسة الجمعية المصرية للرسوم المتحركة في حفل الافتتاح: "تلقينا هذا العام نحو 150 مشاركة، منها أفلام للطلبة ومسلسلات وأفلام قصيرة وأفلام طويلة، للمنافسة ضمن 6 مسابقات، اخترنا 135 عملا واستبعدنا البقية لأنها لم تكن تصلح للعرض بالملتقى".

وأضافت: "سعيدة لأن مستوى الأعمال المشاركة هذا العام مستوى مرتفع، هناك إبهار وأساليب تنفيذ مختلفة ومتميزة، ومعنا الكثير من الدول العربية والأجنبية، وهو ما يصنع حالة طيبة من المنافسة والتفاعل الفكري والفني".

وسبق حفل افتتاح الملتقى بمركز الإبداع تنظيم معرض فني يضم 126 عملاً لنحو 60 من طلاب وخريجي وأساتذة الكليات والمعاهد المتخصصة في التصميم والتصوير والرسوم المتحركة.

ويكرم المهرجان خلال دورته الجديدة 6 فنانين بينهم الموسيقار هاني شنودة والممثل محمد عبدالمعطي.