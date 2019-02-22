نيكولا معوض الى العالمية بشخصية تاريخية

Feb 22, 2019
بعد ان تألق على الساحة الدرامية اللبنانية، وبعد نجاحه وإثبات وجوده في الدراما المصرية بعدة اعمال، يبدو ان الممثل اللبناني نيكولا معوض يتجه صوب العالمية من خلال مشروع ضخم.
وكشف “معوض” ان في شهر حزيران القادم سيكون متواجداً في لوس انجلوس حيث يقوم بتصوير فيلم اميركي 100%. وأضاف نيكولا انه سيكون الشخص العربي الوحيد المشارك في بطولة الفيلم العالمي وسيتحدث باللغة الانكليزية.
وأشار ان الفيلم تاريخي وسيجسد فيه شخصية تاريخية معروفة جداً.
نذكر ان “معوض” يطل حالياً بالمسلسل المصري “طلعت روحي” حيث يشارك في بطولته الى جانب هبة عبد العزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطى، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين ومن إخراج رامي رزق الله.
وتدور أحداث المسلسل في إطارٍ اجتماعي كوميدي، وهو مأخوذ عن قصة أميركية حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب ولا يجمع بينهما أي خصائص مشتركة.
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