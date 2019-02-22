بالأسود.. جلسة تصوير جديدة لجيهان خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة. ونشرت جيهان، الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت خليل في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود طويل، ونالت الجلسة إعجاب متابعي جيهان. يذكر أن جيهان خليل شاركت مؤخرا في مسلسل "أبواب الشك" مع المخرج أحمد سمير فرج، والذي تقوم ببطولته لقاء الخميسي، خالد سليم، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى، تامر شلتوت، وميار الغيطي. وهو عمل من تأليف محمد ناير.

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