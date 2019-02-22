بالصور.. سولاف فواخرجي تزور يحيى الفخراني في "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سولاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من زيارتها لبروفات العرض المسرحي "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني.

وتدورأحداث المسرحية حول "الملك لير"، الذي قرر توزيع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدي أبنته الصغري.

يذكر أن "الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، ونهى عابدين في دور الابنة الصغرى، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.