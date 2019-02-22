شاهد.. رامي صبري يوجه رسالة لـ"أنغام" بعد حفلها الأخير

وجه النجم رامي صبري رسالة للمطربة أنغام، بعد نجاح حفلها الغنائي بمهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق كاتباٌ: "انغام انهارده عملت حفله في الكويت بجد كانت رائعهجدا جدا والفرقه الموسيقيه كانت عظيمه بقياده المايسترو حبيبي هاني فرحات الله يحفظكم ودايما مشرفنا ..و مبروك علي الالبوم اكيد رائع ومبروك لكل صناع الالبوم الله يوفقكم".
يذكر أن الفنان رامي صبري يواصل تسجيل أغانى ألبومه الجديد خلال شهر فبراير، و الألبوم يضم 15 أغنية حتى الآن، و يتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء و الملحنين و الموزعين، على أن يتم استلامه للشركة المنتجة فى شهر مايو المقبل، و من المقرر أن يتم طرحه فى موسم الصيف المقبل.
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