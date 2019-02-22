في ذكرى ميلادها الـ 100.. تعرف على أهم المحطات في رحلة تحية كاريوكا

يحل اليوم الذكري الـ 100 لميلاد النجمة تحية كاريوكا، حيث ولدت يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من عام 1919، بمدينة الإسماعيلية، لأصول قصيمية فلم تكن حياتها هدائة، حيث تميزت الفنانة المناضلة تحية كاريوكا بشخصيتها القوية، و مواقفها الشجاعة التي عرضتها في بعض الأحيان لأزمات عديدة، بعد انفصال والدتها عن أبيها، أضطرت النجمة تحية للانتقال للعيش في منزل والدها، و بسبب حبها الشديد للفن، اعتاد شقيقها ضربها و ربطها في السرير، حتى استطاعت الهرب من المنزل، و أنتقلت بعد ذلك لكازينو "بديعة مصابني"، وأجادت رقصة "الكاريوكا"، التي التصق اسمها بها، حتى عرفت بأسم "تحية كاريوكا".

أنضمت إلى فرقتها وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا .

بدأت شهرة النجمة القديرة تحية كاريوكا الحقيقية في عام 1940، عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابنى، ثم تركت الرقص من أجل التفرغ للتمثيل في السينما بالرغم من أسلوبها الفريد في الرقص الذي وضعت قواعده و حمل بصمتها، و قامت ببطولة عدد كبير من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات و المسرحيات، و من أهم أعملها: "الدكتور فرحات"، و الذي يعد أول أعمالها، وذلك بعد كشفها المُخرج توجو مزراحي لأول مرة، "وراء الستار"، "خلف الحبايب"، "ليلى بنت الريف"، "أحلام الشباب"، "أحب الغلط"، "نادوجا"، "طاقية الإخفاء"، "القاتل"، "يحيا الفن"، "أحب الرقص"، "غرام راقصة"، "بلد المحبوب"، "عاشق الروح"، "حب حتى العبادة"، "الحبيب المضروب"، "لوكاندة شهر العسل"، "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، "خلي بالك من زوزو"، "السقا مات"، "الوليمة"، "لا تظلموا النساء"، "حكايات هو و هي"، "آه يا بلد.. آه"، "انتحار صاحب الشقة"، "مخلوق اسمه المرأة"، "نساء صعاليك"، "امرأة تدفع الثمن"، "دموع الشموع"، "الجراج"، و الذي يعد أخر أعمال النجمة تحية كاريوكا.

تزوجت النجمة القديرة تحية كاريوكا، 14 مرة فأولى زيجاتها، هو أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها بعد قصة حب جمعتهما في "كازينو بديعة"، إلا إن هذه الزيجة لم تستمر سوى عام واحد، و انفصلا عام 1940، في نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، و هو أحد أثرياء مصر، الذي طلب منها اعتزال الرقص الشرقي، إلا إنها رفضت، و انفصلا بعد 6 أشهر فقط، ثم تزوجت من ظابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، و بالفعل سافرا سويا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنها عادت بعد أشهر و أعلنت انفصالها عنه، كما جمعتها علاقة حب بالمخرج الكبير فطين عبد الوهاب، و تزوجا بالفعل، إلا إنه كان غيوراٌ لدرجة كبيرة، خاصة أنها كانت في أوج شهرتها،

و كثرة المعجبين جعلت الزواج لا يدوم سوى أشهر معدودة.

تزوجت أيضاٌ النجمة القديرة تحية كاريوكا من الفنان الكبير أحمد سالم، فكان هو خامس أزواجها، بينما كانت ثالث زوجاته، أحبته بجنون، و تزوجت منه، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، و بعد زواجهما سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل، و هناك ترددت شائعات قوية عن علاقة تجمع سالم بالمطربة أسمهان، بعدها طلبت الفنانة تحية الطلاق رغم حبها الكبير لأحمد سالم، و بالفعل أنفصلت عنه قبل عودتها للقاهرة، أما الزيجة السادسة في مشوارها كانت من طيار الملك فاروق الخاص، و يدعى حسين عاكف، و لم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط، في عام 1951، تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من دنجوان السينما رشدي أباظة، و كانت هي أولى زوجاته، و استمر زواجهما 3 سنوات، حتى أكتشفت خيانته لها مع فتاة فرنسية، أثناء زيارتهم للعاصمة اللبنانية بيروت، و في نفس الليلة طلبت النجمة تحية الطلاق، على الرغم من حبها الشديد لرشدي أباظة، حيث أحتفظت بصورة للفنان رشدي أباظة معلقة على الحائط، و رغم ذلك إلا عندما أنهت شهور العدة، عقب طلاقها من الفنان رشدي أباظة، تزوجت النجمة تحية كاريوكا من البكباشي مصطفى كمال صدقي، و لكنها انفصلت عنه بعد عدة أشهر، ثم تزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، وكان شاب مشهور بوسامته الشديدة، واستمر زواجهما 5 سنوات، وبعدها انفصلت عنه بسبب رفضها اعتزال الرقص، وكان هذا عام 1956، في أواخر العام ذاته، تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من البكباشي حسن حسين، و استمر زواجهما لمدة عامان، حتى اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح، و طلبت منه الانفصال ومن شدة حبها له، ابتلعت الفنانة القديرة تحية كمية كبيرة من الحبوب المنومة بقصد الانتحار، إلا أنها نُقلت للمستشفى وقتها وتم إنقاذها، وظلت لمدة 3 سنوات بعدها ترفض الزواج، و عادت في عام 1959، لتتزوج من المطرب الشاب محرم فؤاد، إلا إن زيجتهما لم تستمر سوى أشهر قليلة، بعدها تزوجت من أحمد ذو الفقار صبري، و استمر زواجهما لمدة عام، أما زوجها الثالث عشر فهو الفنان فايز حلاوة، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما، إلا إنه استولى على شقتها، لتضطر النجمة تحية فيما بعد للعيش لدى إحدى صديقاتها، ورفضت وقتها كافة المساعدات التي عرضها عليها زملائها، لكونها

أصبحت بلا مأوى، وبعدها استأجرت شقة فوق أسطح أحد المنازل بالعجوزة، و كانت قد تزوجت في أواخر أيامها من المخرج المسرحي حسن عبد السلام، و رغم زيجاتها المتعددة لم تنجب النجمة تحية كاريوكا أطفالاٌ، فقامت بعد ذلك بتبنى طفلة تدعى عطية الله، و عندما أحست بالرحيل أوصت الفنانة فيفي عبده بتربيتها.

و لم يمنع كثرة الزواج النجمة المناضلة تحية كاريوكا من كفاحها تضد الإنجليز، وذلك في عام 1948، حيث قامت النجمة المكافحة تحية كاريوكا، بنقل أسلحة في سيارتها الخاصة للفدائيين، وخزنته في مزرعة أختها، كما تسبب في إحدى المرات في إحراج الملك فاروق حينما شاهدته في كازينو "الأوبرج"، وقالت له "مكانك مش هنا يا جلالة الملك"، مما جعله يسرع منصرفا.

و في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ألقي القبض عليها وتم حبيها لمدة 101 يوم، برفقة زوجها الضابط مصطفى كمال صدقي، بتهمة "قلب نظام الحكم"، كما تم اعتقالها مرة أخرى، حينما انتقدت نظام الرئيس عبد الناصر، وقالت إنه لا يفرق عن عهد الملك فاروق.

كما كانت عضوة بإحدى التنظيمات الشيوعية، وقادت إضراب نقابات المهن التمثيلية في 1978، وأضربت عن الطعام لمدة 10 أيام، بسبب رفضها قانون يعطي النقيب الحق في الترشح مدى الحياة، و فى إحدى السهرات، وأمسك أحد الأمريكان بيد الفنانة الراحلة فاتن حمامة لترقص معه، و كان فى حالة سكر تامة، و رفضت هي، فأصر على ذلك، فغضبت النجمة تحية كاريوكا من رؤية هذا الموقف، فما كان منها إلا أن سحبته من يديه و ضربته بكعب حذائها فقامت إدارة الفندق بإخفائها و علمت بعدها أنه عضو بالكونجرس الأمريكي، كما رفضت الرقص فى بيروت أمام مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، لأنه أهان السفير المصرى أمامها.

عاتبت النجمة تحية كاريوكا محمد متولي الشعراوي، لأنه لم يرد بينما كانت هي تنادي عليه و عرفته بنفسها حيث كان شكلها قد تغير و عندما تأكد منها، قال لها: "لو كنت تعرفت عليكِ كنت أتيت إليك رأسًا وليس رقصًا"، و دعا لها بالهداية و ترك الفن، فلم تنته المقابلة عند هذا الحد، بل اتفقا على أن تتصل به كلما احتاجت إلى المشورة والنصيحة، و بالفعل توطدت العلاقة بينهما و أصبحت على المستوى العائلي، فقد كانت كاريوكا تزوره وتطلب منه الرشد في كثير من أمورها.

دخلت النجمة القديرة تحية كاريوكا في منتصف شهر يونيو من عام 1999، مستشفي الصفا، بسبب ضيق في التنفس‏،‏ و تم علاجها بإشراف الد‏كتور مدحت عبدالخالق، وغادرت غرفة الإنعاش و تم نقلها إلي غرفة مجاورة للمخرج الكبير عاطف سالم الذي يتم علاجه حينها بالمستشفي علي نفقة الدولة‏،‏ و كانت إبنة أختها النجمة رجاء الجداوي مرافقه لها بالمستشفي‏، حتي يوم الأثنين الموافق 20 سبتمبر من العام ذاته لفظت النجمة تحية كاريوكا أنفسها الأخيرة في تمام الساعة في تمام الساعة العاشرة إلا ثلث، عن عمر يناهز الـ 80 عاماٌ، نتيجة إصابتها بإلتهاب رئوي حاد، مسبباٌ ضيق في التنفس‏، كما ‏عانت أيضاٌ من أمراض في القلب، و قد أصيبت بهبوط حاد، و تم تشييع جثمان النجمة الراحلة من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر من ذات اليوم، و تقدم المشيعين الفنان فاروق حسني وزير الثقافة وعدد من الفنانين منهم‏:‏ يوسف شعبان نقيب الممثلين، السيد راضي رئيس إتحاد النقابات الفنية، سهير المرشدي، عفاف شعيب، سمير صبري، سمير خفاجي، ياسمين الخيام، ياسر جلال، زيزي مصطفي‏.