كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 08:28 صباحاً -
تحدث الفنان اللبناني زياد برجي عن انتهاء علاجه من إدمان المخدرات مؤكدا انه اصبح “نضيف”، حسب تعبيره.
وقال برجي: “أنا نظيف من البداية، ولكن كان عليّ القليل من الغبار،و(نفّضتا)”، حسب تصريحاته لبرنامج MBC Trending.
وكشف برجي أنه كان من الضروري أن يزيل الغبار الذي التصق به بسبب المجتمع الذي يعاني جزء كبير منه من الفساد، مؤكدا أنه عاد لطبيعته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زياد برجي يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: “صرت نضيف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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