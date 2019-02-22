شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة syfy تلغى مسلسل Nightflyers بعد الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة syfy إلغاء مسلسل Nightflyers، بعد عرض الموسم الأول منه فى ديسمبر الماضى، وبالرغم من حصول المسلسل على تقييمات عالية إلا أن الشبكة قررت إلغاءه.

بلغ متوسط ​​الموسم الأول 9.0 فى الفئة العمرية بين 18 و49، ومشاهدات وصلت إلى 395 ألف مشاهد، وتكون الموسم الأول من المسلسل على 10 حلقات عرضت على مدى أسبوعين فى ديسمبر عام 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتدور قصته حول عام 2093، حيث يرسل فريق من العلماء على متن السفينة الفضائية Nightflyer، وهى السفينة الأكثر تقدمًا على الإطلاق، أثناء انطلاقهم فى رحلة للعثور على أشكال حياة أخرى، ومن ثم تأخذهم مهمتهم إلى حافة النظام الشمسى، لأنهم يدركون أن الرعب الحقيقى لا ينتظرهم فى الفضاء الخارجى، فهو بالفعل على سفينتهم.

المسلسل من بطولة برونتى كارمايكل، وفيليب ريس، وميراندا رايسن، وجوين ماكليفن، وأندريا دولنتي، ويوسف كركور، والقصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الأسم للمؤلف جورج مارتن مؤلف سلسلة Game Of Thrones.