بملابس رياضية.. درة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة درة، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام". وظهرت "درة" خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس رياضية، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر الفنانة درة تصوّر حاليًا مسلسلها الجديد "الحرملك" بإمارة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مسلسل تاريخي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي وجمال سليمان وسلافة معمار وباسل خياط وباسم ياخور ونادين خوري وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب، تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة كلاكيت.

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