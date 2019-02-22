بالصور.. أحمد عز ينتهي من "الممر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: انتهي الفنان أحمد عز، من تصور فيلم " الممر" من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة. ونشر مدير أعمال الفنان أحمد عز، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لاحتفال فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير. وعلق الحساب: "الحمد لله، آخر يوم تصوير فيلم "الممر"، شكرًا للمخرج العظيم شريف عرفة شكرا للمنتج المحترم هشام عبد الخالق، شكرا لمدير التصوير أيمن أبو المكارم شكرًا لكل النجوم المحترمين، و أخيراً شكرًا لأحلى عزاوية على وجودكم معانا في كل خطوة".

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